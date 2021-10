Jogadora vai ao ginecologista e recebe diagnóstico que gera revolta: «Homossexual»

"STOP LGTBIfobia", escreve o CAP Ciudad de Múrcia, nas redes sociais. O clube denunciou publicamente uma situação altamente discriminatória sofrida pela sua guarda-redes Alba, no Hospital Reina Sofía.





A jogadora foi ao ginecologista, devido a um transtorno no ciclo menstrual, e no relatório o médico descreveu a homossexualidade como doença."Queremos denunciar publicamente a degradante discriminação sofrida pela nossa guarda-redes Alba no Hospital Reina Sofía. Exigimos que se apurem responsabilidades e apoiamos incondicionalmente a jogadora na sua valente denúncia", escreveu o clube, nas redes sociais.A associação GALACTYCO juntou-se ao protesto. "Desde a Associação Coletiva GALACTYCO de Gayss, Lésbicas, Bissexuais e Trans de Cartagena e Comarca denunciamos o tratamento vexatório por LGTBIfobia recebido por uma paciente de 19 anos numa consulta de ginecologia [...],após a qual lhe foi entregue um boletim médico que literalmente reconhecia a homossexualidade como 'doença atual'."A jogadora e a família apresentaram uma queixa formal contra o médico. "São já numerosos os casos de trato vexatório que chegam à nossa associação por orientação sexual ou de género e consideramos alarmante, inaceitável e intolerável que aos dias de hoje os profissionais, de quem dependemos para um tratamento adequado da nossa saúde, ignorem as realidades das pessoas LGTBI", adiantou ainda a GALACTYCO.