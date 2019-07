Jogadores do Barcelona vão ter de devolver os Audi quando regressarem da Ásia

As 'bombas' que a Audi ofereceu ao Barcelona: Valverde fez a diferença na escolha



Os jogadores do Barcelona vão ter de devolver os carros que receberam da Audi em março deste ano, ao abrigo de um acordo de patrocínio do clube com a marca alemã.O contrato, que 'obrigava' a Audi a fornecer um veículo a cada jogador e elemento da equipa técnica terminou a 30 de junho e a multinacional deu como prazo para a devolução das 'máquinas' a data do regresso da equipa do estágio asiático.No entanto, os jogadores que quiserem ficar com os respetivos carros poderão fazê-lo, com condições vantajosas.