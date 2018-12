Jogadores do Reus recusaram-se a jogar durante um minuto... e foram aplaudidos

Os jogadores do Reus, clube da 2.ª divisão espanhola, cumpriram este domingo um protesto contra os três meses de salários em atraso.No jogo frente ao Alcorcón, os jogadores do Reus recusaram-se a jogar o primeiro minuto do encontro, permanecendo imóveis e abraçados no meio do relvado.Uma forma de protesto que mereceu o aplauso dos adeptos que assistiram ao jogo nas bancadas, que terminou com a vitória da equipa do Reus por 1-0.Segundo a imprensa espanhola, recentemente a liga espanhola terá-se oferecido para emprestar dinheiro para o clube conseguir pagar os salários dos jogadores. No entanto não suficiente para saldar a totalidade das dívidas.