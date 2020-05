Jogadores do Sevilha pedem desculpa: «Não voltará a acontecer»

Lucas Ocampos, Éver Banega, Luuk de Jong e Franco Vázquez recorreram esta tarde às suas páginas nas redes sociais para fazer um 'mea culpa' na sequência da polémica imagem do almoço de sábado, assumindo que, de forma inconsciente, cometeram um erro que não se voltará a repetir.





"Quero pedir desculpas pelo que aconteceu no dia de ontem. Foi uma reunião familiar e de companheiros, mas de forma inconsciente cometemos um erro. Por isso quero pedir desculpa ao nosso clube, aos nossos adeptos e à sociedade em geral. Não voltará a repetir-se. Só queremos voltar a jogar o quanto antes", escreveu Éver Banega, que teve na sua esposa a 'culpada' de toda a situação, já que foi esta a partilhar a foto nas redes sociais.Os restantes jogadores seguem pela mesma linha de raciocínio, com Lucas Ocampos a assumir que prejudicou a "imagem do clube", enquanto que Vázquez admite que falhou a todos: "companheiros, técnicos, clube e à Liga".