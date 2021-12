Jogo do At. Madrid pode ser adiado devido à Covid-19

O encontro entre o Atlético Madrid, de João Félix, e o Rayo Vallecano, de Kévin Rodrigues e Bebé, poderá ser adiado devido à Covid-19. Clube mais fustigado da ‘nova vaga’, o Rayo soma já 17 casos confirmados no plantel, pelo que o emblema de Vallecas deverá pedir o adiamento da partida, agendada para o dia 2 de janeiro. Ontem, a La Liga registou 33 novos casos (num total de 73): 10 na Real Sociedad, seis no Betis, cinco no Cádiz e quatro no Barcelona, Celta e Elche. Os catalães têm Lenglet, Dani Alves, Alba e Baldé infetados, ao passo que o rival e líder da prova, o Real Madrid se encontra, ao menos por enquanto, ‘livre’ de casos.

Protocolo é rígido

A La Liga decidiu, no passado dia 22, estabelecer um novo protocolo de prevenção. Os jogadores de todas as equipas são agora, entre outras medidas, obrigados a realizar testes antigénio diários e testes PCR após os períodos de férias e das paragens de seleções. As medidas também se aplicam a jogadores que regressem de três dias ou mais fora do clube e, claro, às novas contratações. * F.G.