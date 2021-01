Jogo do Atlético Madrid adiado devido à neve: tempestade Filomena provoca caos em Espanha

O jogo do Atlético Madrid diante do Athletic Bilbao, que devia disputar-se hoje a partir das 15h15, na capital espanhola, foi adiado devido à tempestade e à neve que está a gelar grande parte do país.





Com o aeroporto de Barajas encerrado e o campo do Wanda Metropolitano longe de estar nas melhores condições, a LaLiga solicitou ao comité de competições o adiamento, um pedido que foi aceite.Embora oficialmente não haja ainda uma data para o jogo, a imprensa avança que pode ser disputado a 10 de março.Mas este não é o único encontro afetado pela tempestade Filomena, que cobre de branco a capital espanhola e não só. A equipa do Real Madrid chegou já pela noite dentro a Pamplona, depois de o avião que transportava a equipa ter ficado retido algumas horas em Barajas, devido à neve. Os merengues defrontam o Osasuna às 20h00 de hoje, se as condições o permitirem.Já a equipa do Rayo Vallecano (2.ª Divisão) teve pior sorte. Iniciou ontem uma viagem de autocarro para defrontar hoje o Mirandés, mas ao cabo cinco horas, e de apenas 20 quilómetros percorridos, o veículo teve de regressar a Madrid, pois não havia condições para prosseguir. A LaLiga adiou este jogo, bem como o Alcorcón-Albacete para amanhã, se as condições o permitirem.