Jogo entre Girona e Barcelona pode não ser em Miami

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luís Rubiales, defendeu esta quinta-feira a necessidade de abdicar da realização do jogo Girona- Barcelona em Miami (Estados Unidos), contrariando a vontade do presidente da Liga de clubes, Javier Tebas."É hora de os clubes espanhóis, que queriam liderar este processo, procurarem harmonia. É evidente que nenhuma instituição o apoiou. É hora de não levar isto adiante. Espero que os clubes saibam como perceber esta decisão. É um tema sentenciado", afirmou Rubiales, num encontro na sede da Liga espanhola, em Madrid.Em 26 de outubro, o Conselho da FIFA rejeitou a pretensão da Liga espanhola de disputar a partida nos Estados Unidos, por considerar que "os jogos oficiais devem ser jogados no território da associação respetiva".O presidente da Liga espanhola de futebol, Javier Tebas, ameaçou depois recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) para permitir que o Girona-Barcelona se possa disputar em Miami, contra a vontade do organismo regulador do futebol mundial.