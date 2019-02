John Toshack: «Bale devia aprender espanhol por respeito ao Real Madrid e aos adeptos»

John Toshack, antigo selecionador do País de Gales e responsável pela estreia de Gareth Bale na seleção, advertiu o compatriota sobre o facto de este não falar espanhol quando já vai na sexta temporada ao serviço do Real Madrid. Para o técnico de 69 anos, seria uma questão de respeito."Quando chegas a um país diferente, tens de tentar aprender a língua, por respeito ao clube e aos seus adeptos. Bale devia tentar aprender", referiu Toshack em entrevista à rádio espanhola Onda Cero.O antigo treinador do avançado destacou o talento que este possui para o futebol, mas confessou que as lesões têm tido um grande peso na carreira de Bale: "Lancei-o na seleção com 17 anos, como lateral-esquerdo. É um jogador fantástico quando está bem. Muitas das suas lesões, se virmos bem, acontecem em movimentos estranhos. Tem um talento excecional, mas as lesões têm passado fatura".