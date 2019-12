Jorge Mendes: «Dois clubes estavam dispostos a comprar João Félix e deixá-lo no Benfica»

Jorge Mendes recebeu segunda-feira em Itália o prémio de melhor empresário atribuído pelo Tuttosport e na ocasião falou de Cristiano Ronaldo e João Félix. O superagente considerou injustas as derrotas de CR7 nas últimas duas edições da Bola de Ouro e abordou a transferência do jovem craque para o Atlético Madrid. Mais tarde, detalhou o que esteve em causa em declarações à SIC.





"É um jogador muito talentoso e é evidente que os grandes clubes estavam atentos. Não era só o Atlético Madrid, havia quatro ou cinco equipas na disposição de avançar para a contratação dele. Porquê o Atlético? É uma decisão do jogador. Na altura havia a possibilidade de ele ficar mais um ano e um ou dois clubes estavam na disposição de o comprar e deixar no Benfica. Inicialmente as coisas estavam mais encaminhadas para esse lado mas depois mudaram. É futebol, é assim", disse à estação televisiva.