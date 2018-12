Jorge Mendes na solução dos problemas financeiros do Reus

A atravessar um momento de grandes dificuldades financeiras, o Reus, clube da 2.ª divisão espanhola, vê Jorge Mendes como parte da solução. O representante de Cristiano Ronaldo, entre outros craques, desempenhou um papel fundamental de intermediação entre o acionista majoritário do clube, Joan Oliver, e os eventuais compradores.Segundo avança este domingo o 'Mundo Deportivo', os futuros compradores do Reus - Joan Oliver vende a totalidade da sua participação (90%) - são pessoas de confiança de Jorge Mendes.A publicação refere ainda que existe a possibilidade de Peter Lim, proprietário do Valência, ficar à frente do novo projeto do Reus ou ter um papel relevante no futuro do clube.Na semana passada, os jogadores do Reus tornaram pública a situação financeira do clube, ao protestar no jogo com o Alcorcón devido a três meses de salário em atraso. Os jogadores começaram a partida no meio do relvado abraçados e ali permaneceram parados durante o primeiro minuto de jogo.Entretanto, a direção do Reus informou em comunicado que iria concluir os pagamentos em atraso , ainda durante o dia de ontem. Isto, após os jogadores terem ameaçado que pretendiam rescindir os seus contratos , devido aos três meses de salários em atraso.Recorde-se já no final de outubro havia informação de que Jorge Mendes e Peter Lim estariam interessados em adquirir o clube sa 2.ª divisão espanhola.