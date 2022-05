Jorge Mendes terá discutido transferência de João Félix com dono do PSG

A hipótese de João Félix mudar de ares ganha substância. O portal 'Foot Mercato' adianta que o agente Jorge Mendes terá já discutido com Nasser Al-Khelaïf, dono do Paris Saint-Germain, a hipótese de transferir o avançado português no caso de Kylian Mbappé deixar o emblema da capital francesa.Mbappé está em final de contrato com o PSG e a continuidade no Parque dos Príncipes é ainda um tema por definir.Por sua vez, João Félix tem contrato com o Atlético Madrid até 2026 mas tarda em mostrar todo o potencial nas mãos de Diego Simeone. Esta época, o ex-Benfica soma 10 golos em 35 encontros.