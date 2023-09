Jorge Vilda: «Tenho a consciência tranquila, fui demitido injustamente»

Poucas horas depois de ter sido despedido do cargo de selecionador espanhol de futebol feminino, Jorge Vilda abordou o assunto no programa 'El Larguero', da rádio Cadena SER. O treinador que guiou Espanha à conquista do Mundial feminino - foi agora substituído pela antiga adjunta Montse Tomé - disse estar de consciência tranquila e considerou a demissão injusta."Estou tão bem quanto posso estar depois de sermos campeões do mundo, depois de ter o contrato renovado e depois de hoje ter sido demitido creio que injustamente", referiu Vilda, antes de revelar como ficou a saber da demissão."Tive uma reunião breve com Pedro Rocha e com a vice-presidente para a igualdade. Explicaram-me que foram 'mudanças estruturais'. Depois de tudo o que consegui, de deixar a pele como mais um trabalhador, tenho a consciência tranquila. Dei tudo e não entendo, não vejo a minha demissão como merecida", defendeu Vilda, que foi apanhado de surpresa com a decisão da Real Federação Espanhola de Futebol."Não esperava. Ia com outra ideia. Ficas sempre com a esperança do bom tratamento que sempre recebi. Via-me com força e vontade de disputar uma Liga das Nações, uns Jogos Olímpicos. Isso motiva-me muito como treinador", afirmou.Jorge Vilda explicou ainda os aplausos a Luis Rubiales na assembleia geral da federação, na qual este se recusou a demitir-se. "Nunca aplaudirei algo machista. Nunca aplaudirei algo que vá contra a luta pela igualdade. Não sabia muito bem ao que ia nessa assembleia, pensávamos que íamos ver uma demissão. O presidente valorizou o meu trabalho e anunciou a minha renovação... aplaudi isso. Também aplaudo uma gestão com um pressuposto que se multiplicou por quatro. Quando 150 pessoas aplaudem é difícil ser o único que não o faz", justificou.Já sobre a sucessora no cargo, Vilda elogiou Montse Tomé e perspetivou-lhe um futuro promissor. "Já felicitei Montse Tomé, é merecido. Tem capacidade para se sair muito bem. Tem uma equipa completa. O maior legado que posso deixar é o estilo de jogo reconhecido, a metodologia, poder jogar desta forma. Está preparada e vai fazer as coisas bem", anteviu.