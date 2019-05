Jornal espanhol revela cláusula secreta do contrato de Valverde

O Barcelona já assegurou o título de campeão espanhol e pode fazer a dobradinha se vencer a Taça do Rei, mas a eliminação na Champions deixou mossa e quem pode pagar a fatura é Ernesto Valverde. O presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, assumiu que o futuro de Valverde será debatido depois da final da Taça com o Valencia, no dia 25. E há uma cláusula no contrato que pode romper a ligação entre as duas partes de forma unilateral.O 'Sport' revela esta quinta-feira que "para o final de cada temporada está prevista uma cláusula de saída que pode ser executada tanto pelo treinador como pelo Barcelona de uma forma unilateral"."Foi uma desilusão. A administração vai refletir sobre tudo. Aconteceu isto em Roma há um ano. O último golo não tem explicação. Surpresa, desconcentração", disse Bartomeu, que viu Joan Laporta assumir a disponibilidade para se candidatar à presidência do clube. O antigo líder quer fazer "voltar a mística de glória".