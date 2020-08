José Gomes ambicioso: «Estou a 200 por cento para levar o Almería à 1.ª divisão»

José Gomes vê com grande ambição a possibilidade de levar o Almería de volta ao principal escalão espanhol de futebol. A equipa comandada pelo treinador português (ex-Marítimo) entra em campo esta quinta-feira diante do Girona, em jogo da meia-final do play-off, e na antevisão não negou o principal objetivo traçado pela presidência do clube.





"Encontrei um plantel com vontade de triunfar. Houve muitas mudanças de treinadores, mas vejo o grupo muito motivado e unido para subir à I Liga. Sinto nas ruas que as pessoas querem a promoção. Falei com o presidente e a sua motivação é muito grande, quer ver o Almería na elite do futebol. Estou a 200 por cento para levar o Almería à 1.ª divisão", começou por dizer o técnico."Temos um plano muito claro no Almería, não sou um mago do futebol, mas, sim, vejo que há no plantel vontade para tentar a subida à 1.ª Liga. Não preparo nenhuma revolução no Almería, para a visita ao Girona. A solução está nos nossos jogadores, são eles que levaram o Almería ao play-off da subida à 1.ª divisão nesta temporada.""Francisco Rodríguez [treinador do Girona] já terá relatórios deste Almería. Estamos mais fortes agora, mas devemos melhorar em alguns momentos da partida. Há que respeitar os pontos importantes do Girona e gerir a fadiga dos jogadores. Não há desculpas, cada jogador deve ser uma solução para a equipa. Devemos estar concentrados na partida ante o Girona. Há muita qualidade no Almería a nível ofensivo", finalizou.