Jovem do Toulouse pode provocar 'guerra' entre Barcelona e Real Madrid

Tem 18 anos, é defesa central, atua no Toulouse e promete ser um dos grandes nomes do futuro. Dá pelo nome de Jean-Clair Todibo e, segundo a imprensa espanhola, poderá provocar nos próximos tempos uma verdadeira 'guerra' entre Barcelona e Real Madrid na luta pelos seus serviços, numa corrida na qual também entrarão outros clubes de nomeada, como Juventus, Manchester United, Liverpool, Nápoles ou Borussia Dortmund.Para dar um toque mais aliciante à situação, refira-se que Todibo está a seis meses do final do seu atual vínculo com o emblema da Ligue 1, o que lhe permitirá negociar diretamente com qualquer equipa a partir da próxima terça-feira. Essa situação levou mesmo o Toulouse a afastá-lo da equipa titular, como medida de pressão, algo que ao que parece não terá funcionado, já que o jogador segue sem renovar e, mesmo afastado dos relvados desde início de novembro, continua na agenda dos grandes da Europa.Com poucos dias pela frente antes da próxima terça-feira, agora a pressão está claramente do lado do Toulouse...