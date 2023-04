Jovem jogador espanhol morre após ser esfaqueado em Cádiz

Paco Naval, jogador de 24 anos, morreu na madrugada deste domingo, após ter sido esfaqueado no peito em Chipiona, Cádiz. Apesar de ter sido rapidamente transferido para o Hospital de Jerez, e mais tarde levado de helicóptero para Puerta del Mar, o jovem futebolista não resistiu aos ferimentos.O alegado autor do crime é um jovem de 20 anos, residente na referida cidade, que terá feito o ataque com uma faca de grandes dimensões, segundo o jornal 'El Español'. Depois de esfaquear Paco Naval, o jovem dirigiu-se com o pai à esquadra e já foi levado à justiça, de acordo com a mesma fonte. Não se conhece a relação entre agressor e vítima.Paco Naval deixa uma filha menor.