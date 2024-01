Jovem que diz ter sido violada por Dani Alves processa mãe do jogador

A mãe de Dani Alves está a ser processada pela mulher que alegadamente terá sido violada pelo jogador a 30 de dezembro de 2022, numa discoteca em Barcelona. Lúcia Alves partilhou um vídeo onde mostra jovem a divertir-se com as amigas nas celebrações de um aniversário, bem como gravações antigas.Segundo o jornal 'El Periódico', a vítima, que tem a sua identidade protegida por ordem do tribunal, avançou com um processo por considerar que foram revelados dados íntimos da sua vida, algo que tinha sido expressamente proibido pelas autoridades judiciais.A defesa da mãe do jogador alega que as imagens utilizadas datam de agosto do ano passado, mas ao que parece podem sem muito anteriores a isso, de quando a vítima ainda era menor de idade. Lúcia Alves, entretanto, já deixou uma publicação no Instagram garantindo que não se deixa "intimidar".Recorde-se que Dani Alves foi acusado de violar uma mulher na casa de banho de uma discoteca de Barcelona no final do ano de 2022, tendo sido detido em janeiro de 2023.O internacional brasileiro já submeteu vários pedidos de liberdade condicional, que foram sucessivamente nagados, por o tribunal considerar que há risco de fuga.no início de fevereiro.