Jovem treinador espanhol morreu devido ao coronavírus em Málaga

A pandemia do coronavírus já provocou quase 300 mortes em Espanha e uma das vítimas foi um jovem treinador do Atlético Portada Alta, emblema da região de Málaga.



Francisco García, de 21 anos, orientava a equipa de infantis daquele clube - no qual estava há quatro anos - e faleceu no domingo. O jovem técnico pertencia a um dos grupos de risco devido a uma doença oncológica que lhe havia sido diagnosticada recentemente e acabou por não resistir.



O próprio clube deu conta da morte de Francisco García através das redes sociais numa mensagem emotiva e que motivou também uma mensagem de condolências por parte do Málaga através do Twitter.