Jovic está confirmado como reforço do Real Madrid, anunciou esta terça-feira o Eintracht Frankfurt nas redes sociais.O clube alemão refere que o internacional sérvio, ex-Benfica, assina contrato válido por cinco anos com a formação merengue.Segundo o diário 'Marca', o Real Madrid chegou a acordo com o Eintracht Frankfurt para a transferência de Jovic por 60 milhões de eurosO Benfica terá sempre direito a 20% do valor da venda do avançado, que esta temporada marcou 27 golos em 28 partidas. Ou seja, o clube da Luz vai receber 12 milhões de euros por esta transferência.Jovic, foi cedido no início desta temporada ao Eintracht Frankfurt, que em abril acionou a opção de compra a título definitivo, pagando ao Benfica 6 milhões de euros.