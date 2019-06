Jovic: «Estou certo que escolhi a melhor opção»

Embaixadora da Sérvia acompanhou Jovic na apresentação como novo jogador do Real Madrid



Luka Jovic foi esta quarta-feira apresentado oficialmente como novo jogador do Real madrid, numa cerimónia que decorreu no Santiago Bernabéu e onde compareceram milhares de adeptos merengues."Estou certo de ter escolhido a melhor opção e vou dar o máximo para ajudar o Real Madrid a conquistar tudo", afirmou o avançado sérvio de 21 anos, que já passou pelo Benfica.Jovic foi mito breve na sua declaração, em que afirmou estar bastante entusiasmado com o novo desafio, sublinhando "ser a pessoa mais feliz do mundo".Na apresentação, o avançado contou com o apoio do seu representante assim como da embaixadora da sérvia em Espanha . Nas bancadas do Santiago Bernabéu milhares de adeptos acompanharam a cerimónia presidida por Florentino Pérez.