Juanfran e os duelos com Neymar: «Era insuportável, mas eu também não era nenhum santo»

Barcelona e Atlético Madrid defrontam-se amanhã (15h15) num clássico que pode ser decisivo para as contas do título. Nos últimos anos, os duelos entre catalães e colchoneros são habitualmente 'quentes' e Juanfran, antigo internacional espanhol que representou o Atlético durante 9 épocas, recordou alguns desses duelos em entrevista ao programa 'El Larguero'.





O lateral-direito, de 36 anos, admitiu que Neymar foi o jogador rival que mais o tirava do sério. "O adversário que mais me incomodou? Neymar. Fora de campo já me disseram que é um bom rapaz, mas dentro de campo é insuportável. Ele provocava-te com e sem bola. Mas eu também não era nenhum santo", afirmou Juanfran, que em 2019 deixou os colchoneros para jogar no Brasil, pelo São Paulo, curiosamente ao lado de outro jogador que defrontou nos duelos com o Barça: Dani Alves. "Brigávamos muito mas depois amáva-mo-nos como irmãos. Ele é dois anos mais velho do que eu e ainda está num nível muito bom", atirou.Juanfran lembrou ainda o clássico de maio de 2014, também em Camp Nou, que acabou com empate (1-1) e confirmou o título do Atlético Madrid. "Sentimos que aquela Liga não ia escapar-nos. Fizemos um campeonato incrível, tínhamos chegado à final da Liga dos Campeões... Sentíamos mesmo que íamos ganhar", assumiu.