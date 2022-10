Juanfran: «O João Félix tem de dar a vida pelo Atlético Madrid»

João Félix continua sem convencer Diego Simeone e tarda em colher minutos com regularidade ao serviço do Atlético Madrid. O internacional português não é titular há mais de um mês, desde o dérbi com o Real Madrid a 18 de setembro, e Juanfran, antigo lateral colchonero, pede dedicação ao avançado para que as oportunidades acabem por aparecer."Seja um minuto ou 90, o João tem de entender que ele tem de dar a vida por este escudo, que é o do Atlético Madrid. E assim que o fizer, correr e trabalhar, terá a sua recompensa. E estou certo de que se entrar como no outro dia em San Mamés, ele terá mais minutos e o treinador vai dar-lhe mais minutos", frisou o defesa espanhol aos jornalistas, mantendo a confiança em Simeone apesar da ausência de resultados nos últimos meses."Em confio no 'Cholo' [Simeone]. Se um dia o seu tempo acabar, será como terminou o meu, o do Godín ou do Gabi. O Atlético está acima de qualquer jogador ou treinador", garantiu Juanfran.