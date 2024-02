Julgamento deixou Dani Alves deprimido e prisão ativou protocolo anti-suicídio

O ex-companheiro de cela de Dani Alves que contou num programa de televisão em Espanha que o jogadorse lhe fosse concedida a liberdade condicional relatou também que durante os dias do julgamento o jogador ficou muito deprimido e que o estabelecimento prisional onde se encontra detido, em Barcelona, ativou o protocolo anti-suicídio.O central, que está a ser acusado de violação, encontrando-se há mais de um ano detido, está "deprimido" e "cabisbaixo" e os funcionários da prisão seguem atentamente os seus passos."Como resultado do julgamento, bem... A crise atingiu-o. Está meio deprimido, desanimado. Os funcionários estão a apoiá-lo", contou o homem.O protocolo anti-suícidio foi assim ativado. "Por medo que se corte ou que tente fazer alguma loucura. No dia do julgamento esteve com esse protocolo", acrescentou.Recorde-se que Dani Alves foi acusado de violar uma jovem numa discoteca em Barcelona, no final de 2022. O jogador está encarcerado desde janeiro do ano passado e os três pedidos de liberdade condicional interpostos pela defesa foram todos negados, por o juiz entender que existe risco de fuga.Na semana passada iniciou-se o julgamento. O futebolista brasileiro já depôs e