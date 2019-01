Justiça espanhola reabre investigação à proveniência do fígado de Abidal

A justiça espanhola vai voltar a analisar o caso do transplante hepático de Eric Abidal, antigo jogador do Barcelona e atual secretário técnico dos blaugrana, por suspeitas de tráfico de órgãos. O caso já fora analisado pela justiça, mas tinha sido encerrado.Em causa está a dúvida de quem foi o real dador do fígado que o ex-jogador recebeu em 2012, depois de ter sido diagnosticado com um tumor hepático em 2011. O que se disse na altura foi que Abidal recebeu uma parte do fígado de um primo, mas um telefonema do então presidente do Barcelona, Sandro Rosell, que estava sob escuta das autoridades no âmbito de outro processo, lançou a dúvida. O ex-jogadoresta versão.Numa das conversas captadas pela polícia, Rosell falava com um colaborador seu e funcionário do clube criticando umas declarações do francês depois da sua saída do clube, dando a entender que o transplante tinha sido fraudulento e que oCom base nestas investigações, no ano passado foi aberta uma investigação, que meses depois seria encerrada. Mas as suspeitas de tráfico de órgãos mantiveram-se e a 'Audiencia Provincial de Barcelona' ordenou agora ao 'Julgado de Instrução número 2' a reabertura do processo, com o intuito de se certificar se o procedimento médico seguiu todos os trâmites legais e éticos.Segundo os magistrados, não consta no Hospital Clínico de Barcelona qualquer documento de identificação do dador, nem a sua autorização de residência, o que por si só permite estas novas diligências.Foi também agora solicitado à instrução que investigue a conversa de Sandro Rosell com o interluctor, onde o então líder dos blaugrana terá aludido à compra ilegal do órgão.