Keylor Navas fora dos planos de Zidane para a próxima temporada do Real

O Real Madrid comunicou a Keylor Navas que não contará com ele na próxima temporada, segundo o 'As'. O guarda-redes costa-riquenho será titular na última partida dos merengues da Liga Espanhola, no Bernabéu, frente ao Bétis, para se despedir da equipa e dos adeptos.Keylor chegou a Madrid em 2014, a troco de 10 milhões de euros proveniente do Levante. Fez a sua estreia contra o Elche (23 de Setembro), no ano em que dividia os postes com Iker Casillas. Na temporada seguinte o guardião esteve de malas feitas para Manchester (United) no negócio que visava trazer De Gea para o plantel madrilenho, acordo que não foi consumado e o guardião ficaria assim como titular indiscutível dos merengues, após saída de Iker, que foi para o FC Porto.Com a chegada de Courtois, já com Lopetegui no comando, o guardião costa-riquenho passou apenas a jogar na 'Champions' e mais tarde, com a chegada de Solari, Keylor só alinhava nos jogos da Taça. Com o retorno de Zidane, o guarda-redes teve uma segunda oportunidade como titular numa altura que coincidiu com a lesão de Courtois.Contudo, a equipa de Zidane quer dar como fechado este capítulo. Refira-se que Keylor tem contrato até 2020.