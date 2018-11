Keylor Navas insatisfeito no Real Madrid: «Passei de ganhar três Champions a não jogar»

Não estão fáceis as coisas no Real Madrid. Depois Isco, agora é o guarda-redes Keylor Navas quem se mostra insatisfeito com as opções do novo treinador, Santiago Solari. Com Julen Lopetegui discutia a titularidade na baliza com Courtois, mas desde que o argentino assumiu o comando técnico dos merengues, o costariquenho passou para segundo plano."Passei de ganhar três Champions seguidas a não jogar", lamentou o jogador ao programa 'El Chiringuito'.Isco também não tem estado entre as primeiras escolhas do novo técnico epor Solari no jogo da Liga dos Campeões, com a Roma, onde nem ao banco foi. Fala-se que o médiojá em janeiro.