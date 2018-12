Keylor Navas quer sair do Real Madrid e já tem destino de eleição

Pode estar para breve o fim da aventura do guarda-redes Keylor Navas em Madrid. A cumprir a quinta época ao serviço dos merengues, o costa-riquenho foi o habitual titular na baliza nas últimas três épocas, estatuto perdido esta temporada após a chegada do ex-Chelsea Thibaut Courtois.Segundo o 'As', Keylor Navas já trabalha com os seus representantes para uma saída do Real Madrid e o destino preferido do guarda-redes passa pela Premier League. Os merengues entendem os motivos do guarda-redes e não vão fechar a porta à sua saída, mas só no final da época.Com a saída de Zidane e a chegada de Lopetegui, Keylor Navas perdeu minutos. O técnico espanhol confiou a guarda da baliza a Courtois no campeonato e na Liga dos Campeões ao costa-riquenho. Com a chegada de Solari, deixou de haver a rotação na baliza merengue.