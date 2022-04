João Félix bisou na goleada ao Alavés (4-1) e foi do português o primeiro golo da partida, pelo Atlético Madrid. Kiko, antigo avançado dos colchoneros, está rendido ao talento do internacional português."Hoje foi um jogo que poderia ter travado a sequência de vitórias. Vimos muito mini jogo [dentro do mesmo encontro]. Com as substituições do Alavés chegaram as dúvidas, mas a entrada do Matheus Cunha e, sobretudo, a do Luis Suárez marcaram a diferença a partir do golo do penálti. O Alavés baixou os braços e a qualidade impôs-se. O génio já está presente com o João Félix, é importante e ganha jogos. Concentra em si as jogadas de ataque e põe o fato-macaco na defesa", vincou o ex-futebolista citado pelo jornal 'AS'.Félix apontou o sétimo golo nos últimos oito encontros e chegou ao 10º golos em 31 partidas oficiais em 2021/22.