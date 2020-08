Koeman: «Não sei se tenho de convencer o Messi a ficar»

A situação de Messi, nomeadamente da sua continuidade ou não no Barcelona, foi um dos temas dominantes da conferência de imprensa de apresentação de Ronald Koeman como novo treinador.





"Não sei se tenho de convencer o Messi a ficar. É o melhor do mundo e queres ter o melhor do mundo na tua equipa, não o contrário. Da minha parte, encanta-me trabalhar com Messi, ele ganha jogos. Ele tem contrato, mas há que falar com ele, claro. Vamos falar com vários jogadores. Em relação ao Messi, oxalá que continue aqui mais anos", referiu o treinador do Barcelona.O técnico recusou, para já, revelar se vai operar uma revolução no plantel culé."Saídas? Não vou falar de nomes. Temos de procurar o melhor para o clube e construir o melhor plantel. Há jogadores de uma certa idade, que pode haver dúvidas acerca do seu rendimento, mas há que ter respeito por todos. Vamos procurar o melhor para o clube e tomar decisões. Mas as decisões, positivas ou negativas, primeiro vou falar com os jogadores, por respeito, e só depois as revelo à imprensa", concluiu.