Koeman precisou apenas de um minuto para comunicar a Suárez que não conta com ele

A notícia caiu que nem uma bomba em Espanha. Luis Suárez não faz parte dos planos de Ronald Koeman e foi informado pelo próprio holandês de que teria de procurar um novo destino para seguir carreira. A conversa deu-se esta mesma segunda-feira e, segundo o 'Sport', terá durado apenas cerca de um minuto e foi "tão clara quanto concisa". O técnico holandês rapidamente comunicou as suas intenções e o uruguaio ouviu-as, não contestou nem pediu mais explicações, e deixou claro que não tenciona ser um problema para o clube.





Ali, no espaço de um minuto, Koeman e Suárez deram passos largos ao final de uma ligação de seis épocas do avançado ao emblema catalão, a qual gerou quase centena e meia de golos em menos de 200 jogos e rendeu, em conjunto com os colegas, treze títulos.Dado este passo, segue-se agora a outra parte, que passa pelo entendimento para a rescisão do contrato que liga as duas partes e que para todos os efeitos ainda é válido até 2021. Algo que não será muito complicado, já que Suárez assumiu não querer causar problemas, ainda que o sentimento do uruguaio neste adeus seja de alguma mágoa pela forma como foi tratado nos últimos tempos, em especial depois da humilhação ante o Bayern Munique, na final-8 da Liga dos Campeões.Independentemente disso mesmo, o seu futuro está mesmo fora do Barcelona. Resta saber para onde irá...