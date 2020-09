Kroos numa conversa sem filtros: «Messi no Real Madrid? Era preciso ter tomates»

Num registo pouco habitual em Toni Kroos, o médio do Real Madrid falou sobre o futuro de Lionel Messi, abordando possíveis clubes caso o argentino saia do Barcelona e até o sentimento no balneário merengue.





"Messi é um dos melhores da história. Se um jogador deste calibre deixa o teu maior rival, é claro que não vamos lamentar muito esse facto", começou por dizer o internacional alemão no podcast que tem com o seu irmão. Foi aqui que disse ter a sensação de que o craque dos catalães deverá reunir-se com o antigo treinador: "Não tenho qualquer informação de dentro mas o mais provável seria Guardiola e o City."E se, numa repetição do sucedido com Luís Figo, Messi acabasse no Santiago Bernabéu? "Não me parece que fosse capaz de fazer isso. Para isso era preciso ter tomates..."