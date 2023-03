La Liga critica FIFA por mudanças no formato do Mundial: «Total desrespeito pela comunidade do futebol»

A La Liga emitiu esta quarta-feira um comunicado a criticar a decisão da FIFA de alargar para 48 o número de seleções participantes no Mundial'2026, que se disputa em três países: Estados Unidos, Canadá e México."A FIFA continua com a sua má prática de tomar decisões unilaterais sobre o calendário mundial de futebol, mostrando total desrespeito à importância dos campeonatos nacionais e da comunidade do futebol em geral", pode ler-se no extenso texto, no qual a La Liga acusa ainda o organismo que rege o futebol mundial de consultar apenas um pequeno grupo de clubes, ligas e jogadores e vai mais longe: "Com estas medidas, a FIFA afasta-se do objetivo de proteger os interesses da indústria do futebol, onde o ambiente de equilíbrio entre o futebol nacional e internacional deve ser fomentado em benefício do futebol em geral."A Liga espanhola entende assim que as mudanças que a FIFA pretende fazer no atual formato do Mundial são prejudiciais para todos os envolvidos e informa que já tem um processo aberto contra a FIFA no Tribunal Arbitral do Desporto, por questões idênticas a esta e decisões unilaterais do organismo.