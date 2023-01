LaLiga condena tarjas de ódio contra Real Madrid e Vinícius Júnior

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Liga espanhola (LaLiga) condenou esta quinta-feira os atos de ódio e intimidação contra o futebolista brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, acrescentando que o organismo pretende que as autoridades investiguem os acontecimentos.

"A LaLiga condena energicamente os atos de ódio e intimidação a Vinícius Júnior. A intolerância e a violência não têm lugar no nosso desporto. Tal como em ocasiões anteriores, a Liga insta as forças de segurança do estado para que investiguem os factos", refere aquele organismo.

A reação surge depois de ter aparecido numa ponte, de uma passagem pedonal, uma tarja de ódio contra o Real Madrid e um enforcamento de um boneco, vestido com a camisola de Vinícius Júnior, a poucas horas do dérbi na Taça do Rei, em jogo dos quartos de final.

Também o Atlético de Madrid reagiu ao sucedido, indicando que o clube "condena qualquer tipo de expressão violenta que altere a sã rivalidade na cidade e entre os adeptos" dos dois clubes.