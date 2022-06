LaLiga denuncia PSG e Manchester City por alegado incumprimento do fair-play financeiro

A LaLiga apresentou uma denúncia junto da UEFA contra o PSG e o Manchester City por "incumprimeito de forma contínua" do fair-play financeiro.O organismo espanhol, liderado por Javier Tebas, considera que estas práticas "alteram o ecossistema e a sustentabilidade do futebol, prejudicam todos os clubes e ligas europeias e só servem para inflacionar o mercado de forma artificial, com dinheiro que não é gerado no próprio futebol".Recorde-se que o PSG renovou com Kylian Mbappé e o Manchester City contratou Erling Haaland, tudo contratos a envolver muitos milhões."O PSG vai acabar com perdas de 200 milhões, vem a arrastar-se já com 300... E mesmo assim renovam com Mbappé por aquelas quantias. Têm de fazer batota, não sei se com dinheiro que vem fora de França ou com patrocínios", disse Tebas na última segunda-feira, citado pela imprensa espanhola.Já sobre o City, o tom do presidente da LaLiga foi semelhante. "Algo fizeram porque o Haaland pedia mais aos clubes, além dos 60 milhões que eles pagaram."No mesmo comunicado a LaLiga informa que contratou advogados em França e na Suíça, "com o intuito de levar a cabo o mais depressa possível ações administrativas e judiciais diante dos órgãos franceses competentes e diante da União Europeia."Recorde-se que PSG e Manchester City têm donos árabes.