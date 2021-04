LaLiga não encontra provas de racismo e iliba Juan Cala

A Liga espanhola confirmou esta sexta-feira aquilo que alguma imprensa do país já tinha informado ontem, ou seja, não foram encontradas provas de que Juan Cala, jogador do Cádiz, tenha proferido insultos racistas relativamente a Mouctar Diakhaby, do Valencia, no encontro entre as duas equipas disputado no fim de semana.





"Depois da análise a todos os elementos, conclui-se que não se encontrou em nenhum dos suportes disponíveis na LaLiga prova alguma de que o jogador Juan Torres Ruiz (Juan Cala) tenha insultado, nos termos denunciados por Mouctar Diakhaby. Concretamente foram examinados os arquivos audiovisuais e digitais disponíveis, foram analisados os áudios do jogo, as imagens emitidas e o que foi difundido nas diferentes redes sociais", explica a LaLiga em comunicado."Para complementar a informação, foi contratada uma empresa especializada, foi analisada a leitura de lábios nas conversas e um foi feitio um estudo do comportamento de Juan Torres Ruiz e Mouctar Diakhaby. A LaLiga partilhou todas as informações com os clubes envolvidos e as autoridades correspondentes, para que integrem os expedientes que estão em curso", pode ainda ler-se.O organismo reiterou que condena o racismo em todas as suas formas, mantendo o compromisso de luta permanente contra qualquer manifestação nesse sentido.