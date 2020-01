Lanterna-vermelha Espanyol despede treinador Pablo Machín

O Espanyol, último classificado do campeonato espanhol, despediu esta segunda-feira o treinador Pablo Machín, que foi incapaz de inverter o ciclo negativo iniciado pelo seu antecessor.

Pablo Machín conseguiu somente cinco pontos nos 10 jogos em que comandou o conjunto catalão, depois de ter substituído o técnico David Gallego, igualmente demitido devido aos maus resultados.

A mudança na liderança do Espanyol não se revelou eficaz, uma vez que o pecúlio de Machín foi pior do que o de Gallego, que averbou os mesmos cinco pontos, mas em apenas oito partidas.

O Espanyol soma 10 pontos em 18 jornadas, a cinco pontos do primeiro lugar acima da zona de despromoção, ocupado pelo Maiorca, tendo o pior ataque da competição, com 12 golos, e a defesa mais batida, com 34.