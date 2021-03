Laporta para Messi: «Sabes o quanto te adoro e o quanto quero que fiques»

Joan Laporta, eleito recentemente novamente presidente do Barcelona, discursou pela primeira vez, depois das eleições e como não poderia deixar de ser enviou um recado para Lionel Messi.





"Vamos tentar de tudo para convencê-lo a ficar. Temos de tentar, porque é o melhor jogador da história e perdoa-me por dizer isto em frente a esta gente toda, mas sabes o quanto te adoro e o quanto quero que fiques", sublinhou.Laporta está de regresso à presidência do clube catalão, depois de ter ocupado o cargo entre 2003 e 2010. Período que coincidiu com os melhores anos da equipa de futebol e com a explosão do génio argentino. Por isso, agora o dirigente quer continuar a usufruir do futebol de Messi.