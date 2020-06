Las Palmas quer público no estádio no regresso do campeonato

Miguel Ángel Ramírez, presidente do Las Palmas anunciou que tem a intenção de abrir as portas do estádio Grande Canária ao público, quando a competição regressar. O líder do clube que atua na 2.ª divisão espanhola revelou que já está a negociar com o governo das Canárias e com a La Liga, de forma a agilizar o processo. Ramírez entende que com a ilha prestes a entrar na 3.ª fase de desconfinamente, a 8 de junho, as pessoas poderão ir assistir aos jogos de futebol do Las Palmas.





"Se o território entra na 3.ª fase, as competências passam para o governo das Canárias e já negociei com Ángel Víctor Torres [presidente do governo regional] a possibilidade de abrir o estádio ao público e ele deu o seu aval", referiu em entrevista à 'UD Radio' e ainda acrescentou: "Já falei com a La Liga para explicar que se passamos à 3.ª fase, podemos demonstrar que é um local seguro. Eles viram a opção com bons olhos."