«Lautaro Martínez recusou o Real Madrid aos 18 anos para triunfar no Racing»

Quantos jogadores teriam a coragem de, aos 18 anos, a um passo de se tornarem jogadores seniores, recusarem trocar uma equipa argentina pelo Real Madrid? Poucos, muito poucos. Mas a verdade é que um deles não teve dúvidas em tomar essa decisão e acabou mesmo por assumir uma carreira de sucesso. Falamos de Lautaro Martínez, atual avançado do Inter Milão, que enquanto jovem recusou a sua chance de rumar aos merengues, conforme revelou esta sexta-feira Víctor Blanco, o presidente do Racing Avellaneda, o seu clube de formação.





"Vieram do Real Madrid e ofereceram um empréstimo com uma opção de compra muito importante. No entanto, ele recusou essa possibilidade porque queria triunfar no Racing antes de sair. E ficou. Não teve dúvidas. Tinha bem claros os seus objetivos. Estavam decididos em levá-lo para acabarem a formação na sua cantera. Estava claro que notavam as suas capacidades. O dinheiro não era pouco e o Racing ficaria ainda com uma percentagem. Mas ele sabia muito bem o que queria", assumiu Blanco, ao 'Mundo Deportivo'.Um gesto que até agora o líder do clube argentino não esquece, tal como outros protagonizados por um jogador que em 2018 se mudou para o Inter Milão por 25 milhões de euros. "Gosto muito dele. Portou-se muito bem comigo e com o clube. Teve sempre uma conduta exemplar. Adaptou-se muito bem e o percurso foi incrível. Saltou da formação muito rápido, chegou à equipa principal e foi para a Europa. Mas continua a ser o mesmo de sempre", frisou.