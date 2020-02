Leganés diz que transferência de Braithwaite é um "dano quase irreparável"

O diretor-geral do Leganés, Martín Ortega, denunciou esta quinta-feira o "dano quase irreparável" sofrido pelo clube com a transferência do futebolista dinamarquês Martin Braithwaite para o Barcelona, após o pagamento da sua cláusula de rescisão.

"Não entendemos que uma equipa, porque um jogador se lesionou por um período longo, possa, de forma unilateral, transferir esse problema para o Leganés. Entenderíamos se os regulamentos permitissem uma autorização excecional ao FC Barcelona para contratar por mútuo acordo. Mas não da forma como foi feito, com o pagamento da cláusula de forma unilateral", disse o diretor.

Com o avançado francês Ousmane Dembélé afastado dos relvados até ao fim da época devido a uma grave lesão, Barcelona foi autorizado a contratar um jogador fora da 'janela' de transferências, ao abrigo dos regulamentos de competição, tendo escolhido Braithwaite.

Martín Ortega disse que "o regulamento atual vai contra a integridade da competição e o direito que todos os clubes têm de competir em condições de igualdade". "É um dano quase irreparável, mas usaremos todos os meios para o contrariar", assinalou.

O diretor do clube espanhol agradeceu ao avançado dinamarquês: "Tem sido um grandíssimo profissional. Ontem [quarta-feira], veio despedir-se de todo o pessoal do clube e informar-nos sobre a situação. Desejamos-lhe a maior da sorte".