Lenglet visa Dembélé: «Tem de comer o pão que o diabo amassou para voltar a jogar»

A situação de Ousmane Dembélé no Barcelona continua a ser tema do dia. O avançado francês viu-se envolvido em mais uma polémica e arrisca-se a uma multa milionária por mais um caso de indisciplina que está a dar que falar, um assunto que não passa ao lado dos companheiros de equipa. É o caso de Clement Lenglet que, após a vitória dos catalães frente ao Betis, avaliou o momento do compatriota, sublinhando que terá de "comer o pão que o diabo amassou" para conseguir voltar a jogar.





"É difícil valorizar [o que está a acontecer], não sou eu quem decide se ele deve ou não ser sancionado. Como companheiro dele de equipa, preferia que estivesse connosco, em campo", afirmou Lenglet.