'L'Équipe' avança que o pai Lionel Messi já revelou onde o craque vai jogar

O jornal francês 'L'Équipe' revela esta sexta-feira que o diretor desportivo do PSG contactou Jorge Messi, pai e empresário de Lionel Messi, no sentido de aferir a disponibilidade do craque para se mudar para Paris, mas Leonardo ouviu o que não queria: Messi já decidiu e vai jogar no Manchester City, de Pep Guardiola.



O argentino, que fez toda a carreia no Barcelona, informou os dirigentes do clube catalão que pretende abandonar os blaugrana, o que motivou uma autêntica corrida por parte de alguns dos principais clubes da Europa, ansiosos por garantir um dos melhores jogadores do Mundo.



O descalabro na Liga dos Campeões motivou a saída do treinador, Quique Sétien e o início de uma revolução que se antevê que seja profunda. Vários 'pesos pesados' foram informados que não contam para o treinador Ronald Koeman, entre eles Luis Suárez, grande amigo de Messi.