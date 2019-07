Lesão de João Félix: do 'azar' da estreia ao silêncio do Atlético Madrid

Estreia de João Félix pelo Atlético Madrid durou apenas 27 minutos: o momento da saída por lesão Estreia de João Félix pelo Atlético Madrid durou apenas 27 minutos: o momento da saída por lesão

Ex-FC Porto e Benfica marcam na vitória do Atlético Madrid

No primeiro particular de pré-temporada do Atlético Madrid , João Félix era o grande motivo de interesse, só que o internacional português, de 19 anos, teve menos de meia hora para mostrar o que valia , ainda que tenha deixado água na boca nos adeptos colchoneros. Lançado a médio direito por Diego Simeone, Félix teve bons apontamentos na fase inicial, destacando-se um grande passe a desmarcar Diego Costa aos 20’ Só que depois veio o azar para o ex-Benfica. Aos 27’, o jovem craque recebeu uma pancada forte do lateral Héctor Hernández num lance dividido, ficando com queixas na zona da anca. De pronto, João Félix deixou o campo, sendo substituído por Correa. A decisão foi tomada por precaução de Simeone, até porque a imprensa espanhola aponta que a lesão não é grave. As informações apontam para que Félix tenha sofrido uma contusão na zona do quadril, tendo sido poupado para não piorar o quadro clínico. O português dirigiu-se logo para o balneário acompanhado por elementos do staff e só na 2ª parte viu os colegas construírem a vitória por 3-0.O Atlético Madrid ainda não se pronunciou sobre a lesão do internacional português, pelo que Félix deverá ser submetido a mais exames nas próximas horas para diagnosticar a extensão da lesão.João Félix acabou por ter uma estreia azarada, ao contrário de outros jogadores que trocaram a liga portuguesa pelo At. Madrid. É que depois de Vitolo ter inaugurado o marcador (69’), o ex-benfiquista Saponjic aumentou a vantagem (77’) na primeira vez em que tocou na bola, enquanto o ex-FC Porto Felipe fechou com um bom cabeceamento as contas da primeira e última partida do Atlético em solo espanhola nesta pré-época.