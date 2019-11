Lesão deixou Dembélé de rastos e Barcelona sem saber o que pensar

A primeira imagem de frustação aconteceu no momento em que teve ser substituído ao minuto 25 do jogo com o Borussia Dortmund mas daí para cá, Dembélé continua à espera de explicações para a lesão. Assim como o Barcelona. Quinta-feira foram feitos exames em várias clínicas e aguardava-se uma atualização do boletim clínico por parte do clube da Catalunha mas isso não aconteceu.É a terceira vez que Dembélé pára esta época (a sexta este ano). E se antes a má vida era apontada como uma das razões para tantos problemas físicos, nos últimos meses o jogador mudou os hábitos e até a alimentação.Diz a imprensa espanhola que Dembélé está muito frustrado com tudo isto. Quarta-feira teve em Messi um grande apoio mas as horas foram passando e as preocupações não diminuíram. O Barcelona optou por não fazer quinta-feira novo comunicado médico. O 'Sport' fala em apreensão."Existe muita preocupação com o fragilidade muscular do francês, que ontem se viu obrigado a visitar vários centros hospitalares para se submeter a todo o tipo de exames e análises para saber exatamente o que se está a passar", escreve o jornal catalão.