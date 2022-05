Levante bate Real Sociedad no arranque da 35.ª ronda da Liga espanhola

O Levante bateu esta sexta-feira em casa a Real Sociedad por 2-1, no primeiro jogo da 35.ª jornada da Liga espanhola, com a formação vencedora, penúltima classificada, a contar com o português Rúben Vezo no onze.

Depois de uma primeira metade sem golos, os anfitriões adiantaram-se no marcador aos 53 minutos, por intermédio de Jorge Miramón, mas os bascos reagiram e empataram aos 66, através do veterano David Silva (ex-Manchester City).

E foi em cima do minuto 90 que Gonzalo Melero, de penálti, deu os três pontos à formação de Rúben Vezo, que deixou provisoriamente o último lugar da La Liga, ficando com 29 pontos, mais um do que o Alavés, que se desloca no sábado à Galiza para enfrentar o Celta de Vigo.

Já a Real Sociedad está no sexto posto (56 pontos), ainda em zona europeia, mas comprometeu as aspirações de se conseguir intrometer na luta por um lugar na Liga dos Campeões, numa temporada em que o Real Madrid já assegurou o título de campeão espanhol.