Levante de Ruben Vezo com vantagem no playoff de subida

O Levante, com o defesa português Ruben Vezo no banco, deu este sábado importante passo rumo à final do playoff de subida à Liga espanhola de futebol, ao vencer fora na primeira mão das meias-finais.

A equipa de Valência venceu na visita ao Albacete, por 3-1, conseguindo uma importante margem para o jogo da segunda mão das 'meias', que disputará em casa na quarta-feira (20:00).

No jogo em Albacete, a equipa da casa esteve a vencer por 1-0, com golo do camaronês Djetei, aos 18 minutos, mas um autogolo do mesmo jogador, aos 34', já depois de Jorge de Frutos igualar (30), permitiu a reviravolta do Levante.

Na segunda parte, Jorge de Frutos bisou, aos 56 minutos, e deixou o play-off muito favorável aos visitantes.

Na outra meia-final entre equipas da segunda divisão a tentarem a subida, Eibar e Alavés empataram num jogo em que os da casa ficaram reduzidos a 10, por expulsão de Arbilla, com o resultado já a 1-1 e a cerca de 15 minutos do final.

O Alavés recebe na quinta-feira o Eibar, no jogo que decidirá quem se apura para a final.

Nas meias-finais do play-off estão as equipas entre o 3.º e 6.º lugares do segundo escalão - Levante (3.º), Alavés (4.º), Eibar (5.º) e Albacete (6.º) -, tendo Granada e Las Palmas garantido os primeiros lugares e a subida direta.