Levante e Cádiz empatam a dois golos na última jornada da Liga espanhola

O Levante e o Cádiz, duas equipas que já garantiram a manutenção no principal escalão espanhol de futebol (La Liga), empataram esta sexta-feira a dois golos, a abrir a 38ª e última jornada da prova, que irá definir o campeão.

A equipa da cidade de Valência abriu o marcador aos oito minutos, por Marti Roger, mas os visitantes deram a volta ao marcador ainda na primeira parte, aos 14 e 32, pelo avançado Álvaro Negredo e pelo central da Guiné Equatorial, Carlos Akapo, vantagem que não conservaram na segunda parte, devido ao golo do médio Gonzalo Melero, aos 58, que fixou o 2-2 final.

Com este empate, o Cádiz está em 12.º lugar, com 44 pontos, e o Levante em 14.º, com 41, numa jornada que irá definir o campeão, se o Atlético Madrid, que lidera com 83 pontos e joga no sábado em Valladolid, se o Real Madrid, que segue com 81, e recebe no mesmo dia o Villarreal.