Liga espanhola aponta aos 800 milhões em perdas estimadas por causa da pandemia do coronavírus

A situação financeira provocada pela paragem competitiva promete complicar-se um pouco por toda a Europa e, segundo os dados fornecidos a Record pelo IPAM, a liga espanhola já estimou mesmo que as perdas totais para os emblemas de La Liga, que inclui a 1ª divisão e a 2ª, cheguem aos 800 milhões de euros.





Os efeitos da Covid-19 prometem ser tremendos a todos os níveis e no caso do futebol português, em particular, já é esperado que os prejuízos sejam avultados também no que respeita às transferência.