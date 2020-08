Liga espanhola dá razão ao Barcelona: se Messi sair tem de pagar a cláusula de 700 milhões

A Liga espanhola emitiu este domingo um comunicado em que esclarece que Lionel Messi tem contrato com o Barcelona por mais uma época e que o vínculo contempla uma cláusula de rescisão. Embora não revele o montante, sabe-se que é de 700 milhões de euros. Mais adianta o organismo que o argentino não vai reconhecer qualquer transferência caso o montante da rescisão não seja previamente depositado.





Nota informativa. — LaLiga (@LaLiga) August 30, 2020

O jogador, recorde-se,que a equipa realizou esta manhã, argumentando que o contrato contempla uma, sem pagar a rescisão. O Barcelona tem outra interpretação: fez saber que o vínculo só termina em 2021 e que não tem alíneas especiais."Em relação às diferentes interpretações (algumas delas contraditórias entre si) publicadas nos últimos dias em diferentes meios de comunicação, relacionadas com a situação contratual do jogador Lionel Andrés Messi com o Barcelona, a LaLiga considera conveniente esclarecer, uma vez analisado o contrato do jogador com o seu clube:1 - O contrato encontra-se em vigor e conta com uma cláusula de rescisão aplicável na hipótese de Lionel Andrés Messi desejar a extinção unilateral antecipada do mesmo, efetuada conforme o artigo 16 do Real Decreto 1006/1985, de 26 de junho, pelo qual se regula a relação laboral especial dos desportistas profissionais.2 - Em cumprimento com a normativa aplicável, e seguindo o procedimento que corresponde a estes pressupostos, a LaLiga não efetuará o procedimento de visto prévio para o jogador ser retirado da federação se este não tiver pago previamente o valor da referida cláusula."