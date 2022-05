Liga espanhola faz queixa à UEFA por causa do acordo do PSG com Mbappé: «É um escândalo»

Kylian Mbappé oficializou a renovação de contrato com o Paris Saint-Germain e o verniz estalou em Espanha. Ainda antes de ser conhecido o destino do avançado francês avançou com um comunicado a garantir que a continuidade do campeão do Mundo pelos gauleses em Paris "coloca em risco centenas de milhares de empregos"."A LaLiga quer afirmar que este tipo de acordo ameaça a sustentabilidade económica do futebol europeu, colocando em risco centenas de milhares de empregos e integridade desportiva a médio prazo, não só de competições europeias, mas também das nossas ligas nacionais. É um escândalo que um clube como o Paris Saint-Germain, que na época passada perdeu mais de 220 milhões de euros, já depois de ter acumulado perdas de 700 milhões de euros nos últimos anos, com um custo do plantel de cerca de 650 milhões de euros para 2021/22, possa fazer um acordo destas características enquanto os clubes que podiam assumir a chegada do jogador sem comprometer a sua massa salarial ficam sem poder contratá-lo", pode ler-se no site do organismo que tem Javier Tebas como presidente, garantindo-se ainda que irá "apresentar-se uma queixa contra o PSG junto da UEFA, junto das autoridades administrativas e fiscais francesas e perante os órgãos competentes da União Europeia para continuar a defender o ecossistema económico do futebol europeu e a sua sustentabilidade".